معظمهم عراقيون.. إيران تعلن نمو السیاحة الطبية 10 اضعاف

2019/06/18 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الصحة والشؤون العلاجية والتعليم الطبي الايراني ايرج حريرجي ، الثلاثاء، أن عدد السياح الاجانب الذين زاروا ايران في الاعوام العشرة الماضية ارتفع الى 10 اضعاف.

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