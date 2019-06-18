انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ابتداء من غد الاربعاء

2019/06/18 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من غدا الاربعاء.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يشير اليه الانحراف عن المعدل العام اليومي في درجة الحرارة السطحية ليوم الاربعاء”.وأضاف، أن هذا الانخفاض ” يصل الى 7 درجات (دون المعدل) في […]

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