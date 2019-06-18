صفقة تبادلية ضخمة تعيد نيمار لبرشلونة

ونقلت الصحيفة عن شبكة “غلوب سبورت” العالمية، معلومات بأن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.
ويمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022، الأمر الذي يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.
ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.
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