الزراعة النيابية تؤكد عرضها مقترح تعويض متضرري الحنطة بالجلسات المقبلة

2019/06/18 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة الزراعة النيابية، الثلاثاء، عن عزمها عرض مقترح تعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنط...

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