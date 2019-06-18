الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن مقتل خاشقجي غدا الاربعاء

2019/06/18 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

تصدر المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، غدا الأربعاء تقريرا بشأن مقتل خاشقجي.

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