الحلبوسي يؤكد على ضرورة تقديم الخدمات لاهالي العامرية والخضراء والشعلة

2019/06/18 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الثلاثاء، على ضرورة تقديم الخدمات لاهالي العامرية والخضراء والشعلة....

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