ريال مدريد يضم “نيمار” الجديد

2019/06/18 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قدم ريال مدريد الثلاثاء اللاعب رودريغو جويس، في ملعب سانتياغو برنابيو بعدما وقع للنادي الملكي في يونيو الماضي، ولكن تم الاتفاق على أن يظل مع فريق سانتوس البرازيلي لمدة موسم.ووفقا لتقارير إعلامية في مدريد فإن النادي تكلف 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لضم اللاعب، وقال جويس (18 عاما) باللغة الإسبانية خلال […]

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