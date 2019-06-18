2019/06/18 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكروي يطالب الحكومة الالتزام بتعهداتها للمشاركة بالأنشطة والمساهمات الدولية طالب النائب عن حزب المشروع العربي في العراق مضر معن الكروي عبر المركز الصحفي لمجلس النواب الحكومة بالالتزام بتعهداتها للمشاركة في الأنشطة والمساهمات الدولية المذكورة بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2019، مؤكدا أن عدم الالتزام بالتعهدات سيؤدي إلى خسارة العراق ما يعادل 253 مليار و470 مليون دينار...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشاطات المشروع العربي في العراق يوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشاطات المشروع العربي في العراق يوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).