حرب: اعتبار النواب المستبعدين أعضاء سابقين غير قانوني وعليهم دفع الرواتب السابقة

2019/06/18 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان قرار مجلس النواب باعتبار النواب المستبعدين “نواب سابقين” ولهم حقوق تقاعدية غير ملزم، مبينا ان المستبعدين ارجاع الرواتب التي تقاضوها وفقا للقانون.وقال حرب لـ/المعلومة /، ان “المجلس صوت على صيغة قرار وليس قانون وبالتالي القرارات غير ملزمة قانونا”.وأضاف انه “حتى في حال تصويته […]

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