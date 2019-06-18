حرائق تلحق أضراراً كبيرة بمنطقة في أربيل ومطالبة باشراك طائرات لاخمادها

2019/06/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان جبل شيوي سامال، تعرض للحرائق منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً، واتت على مئات الدونمات من المروج والحرائش والمراعي الطبيعية والاشجار، لافتا الى انه لم تتم السيطرة على النيران لوعورة الطرق وصعوبة وصول فرق الاطفاء.

وقال مدير الدفاع المدني في كويسنجق كوران احمد سماقه لوسائل اعلام كوردية محلية ان فرق الاطفاء منهمكة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا الا انها لم تتمكن لحد الان من السيطرة عليها بسبب شدة سرعة الرياح وعدم وجود الطرق لتتمكن اليات الاطفاء من الوصول لاماكن الحريق.

وطالب سماقه بتدخل طائرات الاطفاء للسيطرة على الحرائق، موضحا ان جميع فرق المديرية في المراكز الاخرى ارسلت الى مكان الحريق ، الا انه لكبر حجم الحرائق ووعورة الجبل وسرعة الرياح لم تتم السيطرة على النيران، لافتا الى ان هذا تسبب بالحاق أضرار كبيرة بطبيعة وبيئة المنطقة.

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