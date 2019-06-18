2019/06/18 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال منفذ جريمة قتل شاب عبر رميه باطلاقات نارية في احد المتنزهات شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات عن مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما، عبر رميه باطلاقات نارية بواسطة سلاح نوع مسدس في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منفذ جريمة قتل لشاب عشريني في بابل وكالة خطوة برس.

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