2019/06/18 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص سرق محلا لبيع الهواتف المحمولة في المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شعبة المناذرة لمكافحة الاجرام التابعة إلى قسم مكافحة إجرام النجف ألقت القبض على سارق محل موبايلات وخلال العملية النوعية التي نفذت ضبطت بحوزة السارق ١٣ جهاز موبايل مختلف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال سارق محل هواتف محمولة في النجف وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال سارق محل هواتف محمولة في النجف) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال سارق محل هواتف محمولة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).