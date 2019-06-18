مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة يعقد اجتماعه الثاني في واشنطن

2019/06/18 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



إنعقدت في العاصمة واشنطن بتاريخ 14 حزيران لسنة 2019 الجلسة الثانية لإجتماع مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة والمُنبثق عـن إتفاقية إطار التجارة والإستثمار المُوقعة بين البلدين في العام 2005 .

وترأس المجلس كُل من وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني ونائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري كيرش

وقال بيان عن الاجتماع ان العراق والولايات المتحدة بحثا عددا من القضايا الثنائية المتعلقة بالتجارة والإستثمار.

وبين ان التعاون بين العراق والولايات المتحدة في هذه المجالات يهدف إلى “تعزيز دخول العراق إلى الإقتصاد العالمي وإيجاد السُبُل الكفيلة لتعزيز فرص اكبر للتواصل المُتبادل لسوقي البلدين، وبالتالي خلق فرص عمل وجذب الإستثمار لكلا البلدين”.

وذكر البيان ان الولايات المُتحدة عبّرت عن “دعمها لقرار العراق للدخول مجددا في عملية ألإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتكفل بالإصلاحات المحلية المطلوبة للإيفاء بإلتزامات المُنظمة فضلا عن تحرير التعرفة الكمركية والتجارة في مجال الخدمات.



كما وعبّرت الولايات المتحدة عن دعمها لقرار العراق لقبول الإقرارات الضريبية المُعدة وفقا للمعايير المالية العالمية”.

واضاف “بغية جذب الإستثمار الأجنبي المُباشر في المجالات ذات الأولوية، أقرّ العراق بالحاجة إلى وجود بيئة إستثمارية قوية وملائمة ذات أنظمة شفافة”.

كما اكد العراق للولايات المتحدة (وفق البيان) أنه سيقوم بإصدار تأشيرات متعددة الدخول مدتها 12 شهراً إلى مواطني الولايات المتحدة فضلا عن قيام هيئة الإستثمار الوطنية بتسهيل زيارات المُستثمرين الأمريكيين من خلال منحهم تأشيرات متعددة الدخول لمدة 6 أشهر تصدر عن مكتب خاص لإصدارالتأشيرات يعمل في المطار.

وتابع في غضون ذلك، تعمل الهيئة على تنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات وتيسيرها فضلا عن العمل مع وزارة المالية والبنك الدولي للنهوض بواقع أداء المصارف العراقية وتعزيز دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما وتعمل الحكومة العراقية من خلال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال التي من شأنها أن تقلل التحديات التي يواجهها المستثمرون

ومن اجل تحسين الوصول المُتبادل والثنائي للأسواق بين البلدين، أثارت الولايات المتحدة قضية تقليل متطلبات الوثائق غير الضرورية وتبني المعايير الدولية

كما شجعت الولايات المتحدة العراق على تخفيض التعرفة التي يفرضها على الدواجن.

وناقش العراق والولايات المتحدة أيضا استيرادات الرُز والقمح وشفافية إجراءات المناقصة للحبوب في العراق بموجب مذكرتي تفاهم.

ولغرض زيادة مشتريات الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات، يتعاون العراق والولايات المتحدة لإبرام مذكرة تفاهم.

وأكد البيان التزام حكومتي العراق والولايات المتحدة بإحراز تقدم قبيل الاجتماع المقبل للمجلس

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