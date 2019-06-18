2019/06/18 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..



حمل النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الكتل السياسية مسؤولية عدم أكمال الكابينة الوزارية.

وقال الموسوي لـ(المستقلة)،اليوم الثلاثاء، “إن الخلل لدى القوى السياسية وليس عادل عبد المهدي في إكمال الكابينة الوزارية”، مؤكدا إن ” حكومة عادل عبد المهدي ناجحة وتحتاج إلى دعم وتعاون القوى السياسية “،

واوضح إن ” الخلل الحالي في التوافقات وليس بأعضاء البرلمان “.

وأضاف ، نحن “جزء من العملية السياسية ونتحمل المسؤولية وخطبة المرجعية الأخيرة وضعت النقاط على الحروف “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحمل القوى السياسية مسؤولية عدم أكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحمل القوى السياسية مسؤولية عدم أكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).