عبد المهدي : ماضون في تطوير العلاقات الدولية على اساس المصالح وتفعيل المشتركات

2019/06/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، استمرار العراق ومضيه في تطوير العلاقات الدولية على اساس المصالح وتفعيل المشتركات .

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