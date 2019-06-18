بورصة مصر تخسر 3.3 مليار جنيه

2019/06/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 569.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.06% من […]

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