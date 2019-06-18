السفارة الامريكية في بغداد: العراق يقدم تسهيلات استثمارية للشركات الامريكية ومواطنيها

2019/06/18 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السفارة الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن اصدار العراق تسهيلات استثمارية للشركات الامريكية ومواطنيها، فيما اكدت دعم واشطن لدخول العراق الى منظمة التجارة العالمية.

وقالت السفارة في بيا إن "العاصمة واشنطن احتضنت الجلسة الثانية لإجتماع مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة والمُنبثق عـن إتفاقية إطار التجارة والإستثمار المُوقعة بين البلدين في العام 2005" .

واضافت ان "العراق والولايات المتحدة تباحثا خلال الاجتماع عددا من القضايا الثنائية حول التجارة والإستثمار"، مبينة ان "الاجتماع يهدف التعاون بين العراق والولايات المتحدة في هذه المجالات إلى تعزيز دخول العراق إلى الإقتصاد العالمي وإيجاد السُبُل الكفيلة لتعزيز فرص اكبر للنواصل المُتبادل لسوقي البلدين".

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