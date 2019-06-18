2019/06/18 | 20:32

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عاجل | رئيس الوزراء: يمنع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غيرها خارج إطار القوات المسلحة وامرة القائد العام

عاجل | رئيس الوزراء: يمنع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو

غيرها خارج إطار القوات المسلحة وامرة القائد العام

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