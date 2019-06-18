مشعان الجبوري لـ”يس عراق”: مجموعة بقيادة أبو “كرار” زورت عقارا مسجلا بإسمي منذ عام 1974

2019/06/18 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق نفى عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري صحة الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بمصادرة الدار التي يشغلها في منطقة الدورة جنوبي بغداد بحجة انه متجاوز على أحد عقارات الدولة منذ 15 عاما.الجبوري تحدث بالتفصيل لـ”يس عراق” عن حقيقة ما جرى ظهر الثلاثاء، قائلا: ” تفاجأت بقدوم قوة امنية […]

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