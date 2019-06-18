شرطة البصرة تعتقل 73 متهما بقضايا إرهابية وجنائية

2019/06/18 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال 73 متهما بقضايا إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن قواتها “نفذت حملة تفتيش بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح لمطاردة متهمين مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة”.وأوضحت أن “عملية

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