2019/06/18 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدعو منتسبي اللواء 8 الثامن لاستلام بطاقات "الكي كارد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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