2019/06/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر التثبيت او تقليص الزيادات .

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