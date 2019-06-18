النفط يصعد 4% لآمال باستئناف محادثات التجارة

2019/06/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.وتدعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.وزادت العقود […]

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