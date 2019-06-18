عبد المهدي يؤكد منع اية قوة اجنبية من العمل او الحركة على الارض العراقية دون اذن من الحكومة العراقية

2019/06/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي منع اية قوة اجنبية من ‏العمل او الحركة على الارض العراقية ، دون اذن واتفاق وسيطرة من الحكومة ‏العراقية.‏ وقال عبد المهدي في بيان اليوم : ” مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة ‏من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ‏ووجود قوات […]

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