المؤبد لمهرب إيراني الجنسية أدخل 3 كغم من المخدرات للبلاد

2019/06/18 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ قضت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن المؤبد ضد مهرب إيراني الجنسية ضبط متلبسا بإدخال ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة للبلاد عبر دراجة نارية.وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الثلاثاء، بأن "محكمة جنايات ميسان قضت حكما بالسجن المؤبد على مدان من حملة الجنسية الإيرانية بإدخال مواد مخدرة (ثلاثة كيلوغرامات) الى العراق".

وأضاف البيان، أن "المدان ضبط متلبسا من قبل شعبة الاستخبارات في الحدود بعد إدخاله المواد عبر دراجة نارية"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استناد لأحكام المادة 27 / أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ"رقم ( 50 ) لسنة 2017".



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