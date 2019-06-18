عبد المهدي يشكل لجنة خاصة بشأن كركوك ويتعهد بزيادة انتاج الكهرباء

2019/06/18 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة في كركوك، المتنازع عليها بين بغداد واربيل .

واشار عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الى "تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك، والمصادقة على الخطة الاستثمارية".

وبشأن ملف ازمة الكهرباء، أوضح عبد المهدي "حققنا تقدما كبيرا في انتاج الكهرباء، وهنالك ارتفاع وشيك في معدل انتاج الطاقة الكهربائية بمعدل الف ميغاواط قبل نهاية حزيران".

وتابع ان "اجتماعنا بالمحافظين خلص الى توفير خدمات افضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني"، مشيرا الى ان "الكثير من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء".

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