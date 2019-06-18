ترامب يبحث استخدام القوة ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

2019/06/18 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرتها مجلة تايم، الثلاثاء، إنه سيبحث استخدام

القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا

كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.

ورغم

دعوة بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي لرد عسكري، قال ترامب للمجلة إن

تأثير أحدث هجمات على ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في خليج عمان يبدو “ضعيفا للغاية”

حتى الآن.

وردا

على سؤال عما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

أو لضمان حرية تدفق النفط من الخليج، قال ترامب “قطعا سأجري مراجعة للقوات فيما

يتعلق بالأسلحة النووية وسأبقي (الشق) الآخر (من السؤال) علامة استفهام”.

وحملت

الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي النفط ونشرت سلسلة من الصور التي

أظهرت زورقا للحرس الثوري الإيراني أثناء إزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية

التي تعرضت للهجوم في 13 يونيو الجاري.

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