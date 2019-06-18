عادل عبد المهدي يصدر أربع قرارات أمنية لحفظ سيادة العراق

2019/06/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أربع قرارات أمنية تحفظ أمن وسيادة العراق.ونقل بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى عن عبد المهدي قوله “مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات اجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة او استخدام

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