2019/06/18 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمكنت القوات الامنية، الثلاثاء، من تدمير وكراً للارهابيين بطول 20 متر في محافظة كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات والفرقة السادسة شرطة الاتحادية، تتمكن من تدمير وكرا للارهابيين في محافظة كركوك”.واضافت ان “الوكر عبارة عن نفق بطول ٢٠٠ متر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تدمر وكراً للارهابيين بطول 200 متر في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تدمر وكراً للارهابيين بطول 200 متر في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).