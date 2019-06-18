عبد المهدي يتخذ اجراءات امنية تنهي المظاهر الشاذة

2019/06/18 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اتخ القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، جملة من الاجراءات الامنية التي تنهي المظاهر الشاذة في البلاد.وذكر في بيان “مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات اجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة او استخدام اراضي […]

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