عادل عبد المهدي يؤكد منع اية قوة اجنبية بالعمل او الحركة على الارض العراقية

2019/06/18 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية، فيما أشار إلى أن الدولة تريد إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية.وقال عبد المهدي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن

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