2019/06/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة مديرية نفط الوسط، الثلاثاء، ضبط خرق في انبوب للنفط بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم العثور اليوم على خرق على أحد الأنابيب النفطية في منطقة النهروان ضمن قاطع السرية الاولى/ الفوج الثامن التابع الى مديريتنا عباره عن أنبوب (3 أنج) ممدود مسافة 300 متر متصلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط خرق في انبوب للنفط بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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