تدمير وكر للدواعش في كركوك

2019/06/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ دمرت القوات الامنية، الثلاثاء، وكرا لعصابات داعش الارهابية.وذكرت خلية الاعلام الامني انه “وفقا لمعلومات دقيقة، قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات والفرقة السادسة شرطة الاتحادية، تتمكن من تدمير وكرا للارهابيين عبارة عن نفق بطول ٢٠٠ متر ويحتوي على مدخلين، في منطقة “قوتان بمحافظة كركوك”.

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