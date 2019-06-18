ارتفاع حدة التوتر بين تركيا والاتحاد الاوروبي في مياه قبرص

2019/06/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كلف مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن “المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم […]

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