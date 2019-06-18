2019/06/18 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اعمال الصيانة في ملعب كربلاء الدولي، استعداداً لاستضافة بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في العراق خلال شهر آب المقبل.وتأخرت اعمال صيانة الملعب، بسبب مباريات الزوراء في دوري ابطال آسيا، حيث كان من المقرر ان تبدأ عملية زرع العشب الصيفي مطلع شهر نيسان الماضي.ومن المقرر ان تستمر عمليات الصيانة حتى منتصف شهر تموز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملعب كربلاء يستعد لبطولة غرب آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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