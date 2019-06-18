2019/06/18 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، اكتشاف استحصال مكاتب الاستنساخ المجاورة لمديرية الأ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "رسوم الجوازات".. آخر صفحات الفساد في الداخلية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "رسوم الجوازات".. آخر صفحات الفساد في الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).