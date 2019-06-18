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"رسوم الجوازات".. آخر صفحات الفساد في الداخلية


2019/06/18 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، اكتشاف استحصال مكاتب الاستنساخ المجاورة لمديرية الأ...

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