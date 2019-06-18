عبدالمهدي: منع عمل اية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة

2019/06/18 | 20:48

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بغداد:سومر نيوز

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، منع أية قوة أجنبية بالعمل أو ال...

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