بيان شديد اللهجة لعبد المهدي يحمل رسائل كثيرة: لا للوجود الاجنبي على اراضينا دون علمنا ..ولاعمل لأي قوة مسلحة خارج اطار الدولة

2019/06/18 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بيان شديدا حدد جملة من الضوابط التي تحكم الوجود الاجنبي على الاراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة فقط.وجاء في البيان الذي ورد الى “يس عراق” ما نصه:- “مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، […]

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