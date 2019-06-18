بعد تيار الحكمة ..سائرون تلوح بخيار المعارضة السياسية وترهنه بقدوم عبد المهدي وكابينته للبرلمان

2019/06/18 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رهن تحالف سائرون، الثلاثاء، موقفه من الذهاب نحو خيار المعارضة السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أن عمل الحكومة ليس بالمستوى المطلوب في تطبيق البرنامج الحكومي.

وقال عضو التحالف رائد فهمي في تصريح صحفي إن “ذهاب تحالف سائرون نحو خيار المعارضة السياسية لتقويم أداء الحكومة مرهون بحضور عبد المهدي وكابينته الوزارية باستضافة خاصة داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “أجوبة عبد المهدي وزراءه داخل مجلس النواب ستحدد موقف سائرون من دعم إكمال دعم الحكومة أو الذهاب للمعارضة السياسية”.وأضاف أن “عمل الحكومة في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين ليس في المستوى المطلوب”، مبينا أن “ما تحقق من البرنامج الحكومي ليس سوى الشيء القليل، فضلا عن بطئ عملية الإصلاح وتنفيذ نقاط البرنامج الحكومي”.و رجح النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء ، حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعض كابينته الوزارية إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وكان النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي قد أكد ، اليوم الثلاثاء، أن تياره لجأ الى خيار المعارضة الحكومية بعد مفاوضات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان برنامجه الحكومي، لافتاً الى ان تحالف الاصلاح قد يغير اسمه او قد يبقى بالكتل المنضوية تحت هذا المسمىوكان تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم اعلن في بيان لمكتبه السياسي اختياره لخيار المعارضة السياسية لحكومة عبد المهدي كما قدمت كتلة الحكمة في البرلمان كتابا رسميا لرئيس مجلس النواب تعلمه باختيارها المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان .

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