2019/06/18 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس السيد منذر عبد الأمير اسد مدير عام الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء اجتماعا رفيع المستوى لدعم القطاع النفطي في العراق و تذليل العقبات امام شركات جولات التراخيص مبديا حرصه الشديد للنهوض بهذا القطاع الحيوي لما له من انعكاسا ايجابيا في رفد الموازنة العامة للدولة.وذكر بيان عن الهيئة العامة للكمارك وتلقته وكالة صدى” ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام الكمارك يترأس اجتماعا رفيع المستوى لدعم القطاع النفطي في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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