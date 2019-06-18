عبد المهدي: استعداد كبير لمقاضاة أي شخصية شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد

2019/06/18 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وجود استعداد كبير لتقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد

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