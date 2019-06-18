وزير العمل يترأس وفد العراق المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف

2019/06/18 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يدعم منظمة العمل الدولية للإيفاء بنتائج خططها بغداد _ الصباح الجديد : تـرأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان وفداً حكومياً يضم (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) للمشاركة في أعمال الدورة الـ(108) لمؤتمر العمل الدولي المقامة في جنيف بسويسرا حاليا وتستمر اسبوعا .وتتضمن الدورة مناقشة التقرير الخاص بالقضاء على العنف والتحرش في عالم ...

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