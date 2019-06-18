التجارة تكشف عن اجراءات احترازية لحماية خزين الحنطة من الحرائق

2019/06/18 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتنسيق مع الحكومات المحلية والدفاع المدني بغداد _ الصباح الجديد : كشف وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، عن جملة من الاجراءات الاحترازية لحماية خزين الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين تجنبا لحالات الحرائق والظروف الجوية المحتملة وبالتنسيق مع الجهات الساندة في الدفاع المدني والحكومات المحلية.وقال الوزير العاني في بيان تسلمت «الصباح الجديد» نسخة منه ...

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