كاظم الربيعي: كولومبيا والأوروجواي يملكان القوة في كوبا أميركا

2019/06/18 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود من الجزائر بعد إلقاء محاضرات لـ 60 مدرباً بغداد ـ فلاح الناصر: يرى الخبير الكروي الأكاديمي الدكتور كاظم الربيعي ان بطولة كوبا أميركا التي ينظمها اتحاد قارة أميركا الجنوبية، هي بطولة لها شعبية وسمعة كبيرة..وتم توسيع رقعة الفرق المشاركة فيها لتشمل من قارات اخرى، وفي النسخة الحالية الجارية احداثها في البرازيل، فقد تم ...

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