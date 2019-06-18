عبد المهدي: انتشار العشوائيات أسهم في تفاقم المشاكل الخدمية

2019/06/18 | 20:56

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الثلاثاء، اغلاق 4 مستشفيات أهلية في المحافظة لإستخدامها صالات ولادة وعمليات ومختبرات "خارج الضوابط".

وقال إعلام الدائرة في بيان، إن "فريق من قسم التفتيش والشكاوى في الدائرة نفذ

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع وشيك في معدل انتاج الكهرباء، قبل نهاية شهر حزيران الجاري.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، إن "ارتفاعاً وشيكاً في معدل انتاج الكهرباء، سيكون قبل نها

بغداد اليوم - البصرة

طالبت الإدارة المحلية لقضاء الفاو، حكومة البصرة المحلية، الثلاثاء 18 حزيران، 2019، بإدراج مشروع مكتبة الفاو ضمن خطة مشاريع عام 2019.

وقال قائممقام الفاو وليد الشريفي لـ(بغداد اليوم)، إن "مكتبة الفاو تعرضت للتخريب والنه

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