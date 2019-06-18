العراق يؤكد منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية

2019/06/18 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية، فيما أشار إلى أن الدو...

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