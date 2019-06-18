روسيا تشيد باجراءات ايران بشأن الاتفاق النووي وتطالب اميركا بالعودة اليه

2019/06/18 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبرت الخارجية الروسية أن الإجراءات، التي تتخذها إيران بخصوص الاتفاق النووي، تحمل طابعا اضطراريا وهي قابلة للمراجعة، داعية الولايات المتحدة إلى العودة فورا للالتزام بهذه الصفقة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في بيان تابعته /المعلومة/: “انتبهنا لتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين، الذين زعموا أن إيران تتحدى، عبر إجراءاتها الخاصة بتعليق الالتزام بتعهدات […]

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