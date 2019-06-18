2019/06/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نامق عبد ذيب

- 1 -

في المدن كما في القرى

كما في البوادي

لا أحد يسمع صوتَ الآخر

كلهم يستمعون لذواتهم وهي تذوي مثلَ صدىً في قبر

- 2 -

الكلامُ الضحيةُ

الكلامُ واللسانُ وما يختنق من هواءٍ لا طائلَ فيه لمدينةٍ بعيدة

- 3 -

كل ما هنالك أننا سنعودُ إلى خرابنا

قلوبنا حجرٌ وعيوننا زُجاج

- 4 -

سنتذكّرُ يوماً ما

ونحن نستردُّ أنفاسَنا

بأنّا سرقنا الهواء من الشجرة

- 5 -

البيوت لا تفكّرُ بنا

هي تفكرُ بآخرين لم نعُدْ

نشبههم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استردادُ الأنفاس) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استردادُ الأنفاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).