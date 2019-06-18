2019/06/18 | 21:27

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عبدالمهدي: سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء

بغداد/...اكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن الحكومة ستطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء، نجم الدين كريم، فيما شدد على ان مكافحة الفساد لا تقل خطورة وأهمية عن مكافحة الارهاب.

وقال عبدالمهدي، في مؤتمره الأسبوعي، إن "الحكومة ستعمل على تطبيق كافة الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء، نجم الدين كريم"، مطالباً وسائل الاعلام والقادة السياسيين بـ"تقديم ادلة على أي شبهة فساد".

وأضاف، ان "الحكومة مستعدة لتقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد"، مؤكداً ان "مكافحة الفساد لا تقل خطورة وأهمية عن مكافحة الارهاب".

ولفت، إلى ان "الحكومة تحتاج إلى تقديم أدلة كافية لتثبيت أي شبهة فساد"، مبيناً ان "كل ما يثار عن الفساد من دون أدلة لا جدوى منه".

وبشان المناصب بالوكالة، قال عبدالمهدي، إن "الحكومة ماضية بتقليل المناصب بالوكالات عبر التثبيت أو تقليص الزيادات"، موضحاً ان "كتلاً كبيرة خولت رئاسة الوزراء بحسم ملف المناصب بالوكالة".

وأكد رئيس الوزراء، "انجاز المنهاج الوزاري"، لافتاً إلى أن "الحكومة سترسل تقريراً إلى مجلس النواب بشأن ذلك".

وبين، أن "المنهاج الوزاري عقد بين الحكومة والشعب"، مؤكداً ان "الحكومة تحرص على انجازه بدقة".

وبخصوص استكمال الكابينة الوزارية، أكد عبدالمهدي، ان "القوى السياسية لن تتمكن من تقديم مرشحين الى الوزارات المتبقية ونحن سنقوم نحن بذلك".

وعن توجه كتلة الحكمة النيابية إلى المعارضة وتأييد كتل اخرى لذلك، أوضح رئيس الوزراء، أن "المعارضة السياسية أمر صحي شرط التزامها بالثوابت الوطنية".

وأعلن عبدالمهدي، "تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك والمصادقة على الخطة الاستثمارية".

وفيما يخص ملف الطاقة الكهربائية، أكد عبدالمهدي، ان "الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال انتاج الكهرباء"، لافتاً إلى "ارتفاع وشيك في معدل انتاج الطاقة بمعدل ألف ميغاواط قبل نهاية حزيران".

ولفت، إلى ان "كثيراً من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء"، مشيراً إلى ان "اجتماعه بالمحافظين خلص إلى توفير خدمات أفضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني".

ويعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء من كل أسبوع، جلسة اعتيادية، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، للبحث والتصويت على مجموعة من القوانين المدرجة ضمن جدول اعماله، فيما يعقد عبدالمهدي، مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر المستجدات السياسية والأمنية والإجتماعية والإقتصادية.انتهى1

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