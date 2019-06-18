ترامب يطرد الآن وزير دفاعه ترجمة خولة الموسوي

2019/06/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرد ترامب وزير دفاعه باتريك شاناهان من منصبه معللا ذلك حتى يتمكن من تكريس المزيد من الوقت لعائلته….وقال على تويتر أشكر بات على خدمته المتميزة وسوف يعيّن وزير الجيش، مارك إسبر، ليكون وزير الدفاع بالنيابة الجديد.أنا أعرف مارك، وليس لديي شك في أنه سوف يقوم بعمل رائع!

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